Siverek’te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Vedat İstekli yönetimindeki 63 LH 298 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Vedat istekli ile akrabaları olan Fidan, Sinem ve Nuriye İstekli yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.