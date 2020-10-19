MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Siverek’te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı
GeriGündem Siverek’te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Siverek’te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siverek’te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrilen otomobildeki akraba 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Vedat İstekli yönetimindeki 63 LH 298 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Vedat istekli ile akrabaları olan Fidan, Sinem ve Nuriye İstekli yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle