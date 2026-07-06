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Siverek'te otomobil koyun sürüsüne daldı: 3 kişi yaralandı, 11 koyun telef oldu

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#Şanlıurfa#Siverek#Koyun Sürüsü
Siverekte otomobil koyun sürüsüne daldı: 3 kişi yaralandı, 11 koyun telef oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 01:39

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin karayolundaki koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Kaza, Siverek-Adıyaman karayolunun 20'nci kilometresinde, Kalınağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abuzer I. (20) idaresindeki 06 BVN 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Gülçin I. (53), Fadile I. (82) ve Poyraz D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Siverekte otomobil koyun sürüsüne daldı: 3 kişi yaralandı, 11 koyun telef oldu

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kazada ayrıca sürüde bulunan 11 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Şanlıurfa#Siverek#Koyun Sürüsü

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