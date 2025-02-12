Siverek'te kuduz alarmı: Mahallelerde karantina başlatıldı

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Siverek Kaymakamlığı, yaşanan olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, 27 Ocak 2025 tarihinde Sungurlu Mahallesi’nde E.A. (55) adlı vatandaşın köpek saldırısına uğradığını duyurdu. Aynı köpek, birkaç saat içinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Divan Mahallesi’nde M.E.A. (12) ve M.A. (17) isimli çocuklara da saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI, KARANTİNA KARARI ALINDI

Kaymakamlık açıklamasında, yaralanan vatandaşların Siverek Devlet Hastanesi’nde IVIG (İmmünoglobulin), tetanos ve kuduz aşılarıyla tedavi edildiği belirtildi. E.A.’nın daha kapsamlı müdahale için Dicle Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edildiği ve 6 Şubat 2025’te taburcu edildiği ifade edilirken, M.E.A. ve M.A.’nın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Olayın ardından harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, saldırgan köpeği ölü halde buldu. Kuduz şüphesiyle Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderilen numunenin 29 Ocak 2025’te pozitif çıkması üzerine, Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

SAHİPSİZ HAYVANLAR BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Bölgedeki tüm sahipli ve sahipsiz kedi-köpekler için acil aşılama çalışması başlatıldı. Siverek Belediyesi, karantina kapsamındaki mahallelerde tespit edilen sahipsiz hayvanları Şanlıurfa’daki hayvan barınağına nakletti.

Kaymakamlık açıklamasında, halk sağlığını korumak amacıyla Kaymakamlık, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün koordineli şekilde çalıştığı vurgulandı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya davet ederken, kamuoyunun süreçle ilgili düzenli olarak bilgilendirileceğini belirtti.