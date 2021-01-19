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Gündem
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Siverek’te hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı

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Siverek’te hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 3 yaralı
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ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda hafif ticari araç, güvenlik şeridine geçip durmaya çalışan TIR’a arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda güvenlik şeridine geçerek durmaya çalışan Ahmet Kurt yönetimindeki 44 LN 516 plakalı TIR’a, Fesih Çelik yönetimindeki 34 ZP 1659 plakalı hafif ticari araç, arkadan çarptı. TIR'ın altına giren hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü Fesih Çelik ile yanındaki Nedim Perçin ve Turan Oklav yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siverek’te hafif ticari araç, TIRa arkadan çarptı: 3 yaralı

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