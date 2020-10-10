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Gündem
Mehmet SEZGİN / DHA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Siverek’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı...

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Siverek’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı...
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Karacadağ Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karataş yönetimindeki 01 HV 492 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hamid Elubet'in kullandığı 63 MA 7500 plakalı otomobil, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Elubet ile beraberinde bulunan Abdulmecid Mılla ve Abdulrezzek Mılla, kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak 3 yaralı da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Ömer Karataş ise tedavi altına alındı.

Siverek’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı...



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