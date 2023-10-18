×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'taki korkunç kazada can kaybı sayısı 8’e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Sivastaki korkunç kazada can kaybı sayısı 8’e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 09:29

İstanbul'dan Van'a gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü Sivas'ta şarampole devrilmişti. Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Hastanede tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş (34) da kurtarılamadı.

Haberin Devamı

 

İstanbul'dan 15 Ekim günü Van'a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelerine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı. Ölü sayısı 8’e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Tuncay Tunay Kuş’un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!