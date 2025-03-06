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Sivas'taki bir lisede hayata geçirildi: ÖÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | 'Tam bir aile ortamÄ±'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Sivas#Lise#Åžark KöÅŸesi
Sivastaki bir lisede hayata geÃ§irildi: Ã–ÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | Tam bir aile ortamÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 06, 2025 12:24

Sivasâ€™ta lise Ã¶ÄŸrencileri okulda oluÅŸturduklarÄ± ÅŸark kÃ¶ÅŸesinde arkadaÅŸlarÄ±yla vakit geÃ§irip birbirlerini daha Ã§ok tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± buluyorlar. Åžark kÃ¶ÅŸesinde de eÄŸitimlere devam ettiklerini ifade eden Ataman " Ã–ÄŸrencilerimizin dijital ortamdan uzaklaÅŸmasÄ± ve burada birbirleriyle kaynaÅŸmasÄ±, arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± pekiÅŸtirmesi bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. " dedi.

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Sivas SelÃ§uk Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, okul yÃ¶netimi ile birlikte oluÅŸturduklarÄ± Åžark KÃ¶ÅŸesi'nde tÃ¼rkÃ¼ler sÃ¶yleyip Ã§iÄŸ kÃ¶fte yiyerek hem dinleniyor hem de kaynaÅŸÄ±yorlar. Ã–ÄŸrenciler, burada kendilerini aile ortamÄ±nda hissederek telefonlarÄ±ndan uzak, keyifli vakit geÃ§iriyor. YaptÄ±klarÄ± etkinliklerde birbirlerini daha iyi tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± bulan Ã¶ÄŸrenciler zaman zaman iftarlarÄ±nÄ± da burada yapÄ±yorlar. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼, mÃ¼nazara etkinlikleri, kitap okuma etkinlikleri gibi faaliyetler bulunuyorlar. Her hafta farklÄ± bir sÄ±nÄ±fÄ±n etkinlik yaptÄ±ÄŸÄ± bu ortamda Ã¶ÄŸrencileri geleneksel kÃ¼ltÃ¼rle de iÃ§i iÃ§e zamana geÃ§iriyorlar. Okula ilk atandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in bir sosyalleÅŸme alanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Davut Ataman, bu ortamÄ±n Ã¶ÄŸrenciler Ã¼zerinde okula aidiyet duygunsun geliÅŸmesine de katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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Sivastaki bir lisede hayata geÃ§irildi: Ã–ÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | Tam bir aile ortamÄ±

"EÄžÄ°TÄ°M SADECE SINIFLARLA SINIRLI KALMIYOR"

Åžark kÃ¶ÅŸesinde de eÄŸitimlere devam ettiklerini ifade eden Ataman, "Okulumuzda yaptÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶zlemler doÄŸrultusunda Ã¶ÄŸrencilerimizin sosyalleÅŸme alanÄ±na eksiklerinin olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Ã–ÄŸrencilerimiz burada kendi aralarÄ±nda yarÄ±ÅŸmalar dÃ¼zenliyor, sohbet ediyorlar, Ã§iÄŸ kÃ¶fte yapÄ±yorlar, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nlerini burada kutluyorlar, Ã¶ÄŸretmen arkadaÅŸlarÄ±m burada Ã¶ÄŸrenciler ile farklÄ± farklÄ± etkinlikler dÃ¼zenliyorlar ve zaman zaman dersleri de burada iÅŸliyorlar. EÄŸitim Ã¶ÄŸretimimiz sadece sÄ±nÄ±flarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor, burada da eÄŸitim Ã¶ÄŸretime devam etmiÅŸ oluyoruz.

Sivastaki bir lisede hayata geÃ§irildi: Ã–ÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | Tam bir aile ortamÄ±

Okulumuzda 22 tane sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±z var ve bu sÄ±nÄ±flardan en az bir tanesi her hafta burada bir etkinlik yapÄ±yor. Burada bir aile ortamÄ± oluÅŸturduk ve o ÅŸekilde de hizmet veriyoruz. Ã–ÄŸrencilerimizin dijital ortamdan uzaklaÅŸmasÄ± ve burada birbirleriyle kaynaÅŸmasÄ±, arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± pekiÅŸtirmesi bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Telefondan uzak kaldÄ±klarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±yla tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etmeye gelen Ã¶ÄŸrencilerimiz de var. Bu durum Ã¶ÄŸrencilerimiz okula aidiyet duygularÄ±nÄ±n geliÅŸmesine de yardÄ±mcÄ± oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Sivastaki bir lisede hayata geÃ§irildi: Ã–ÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | Tam bir aile ortamÄ±

"BU ORTAM BÄ°ZÄ° TELEFONDAN UZAKLAÅžTIRIYOR"

Åžark kÃ¶ÅŸesinde zaman geÃ§irdiklerinde telefonla oynama gereÄŸi duymadÄ±klarÄ±nÄ± belirten 10â€™uncu sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ã‡aÄŸlar Bozkurt, "Burada tam bir aile ortamÄ± oluÅŸturduk. Pansiyonda bu ÅŸekilde gÃ¼zel bir alanÄ±mÄ±z var. SÄ±nÄ±fÃ§a burada etkinlikler yapmaktan mutluyuz. Ã‡ok gÃ¼zel etkinlikler yapÄ±yoruz.

Sivastaki bir lisede hayata geÃ§irildi: Ã–ÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | Tam bir aile ortamÄ±

Dersler haricinde bu etkinlikler bize moral veriyor. BoÅŸ derslerimizde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla buraya gelip kitap okuyabiliyoruz, dinlenebiliyoruz, Ã§iÄŸkÃ¶fte etkinlikleri gibi etkinlikler de bizim iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel oluyor. Bu ortam bizi telefondan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla daha Ã§ok vakit geÃ§irebiliyoruz" dedi.

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Sivastaki bir lisede hayata geÃ§irildi: Ã–ÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | Tam bir aile ortamÄ±

"TAM BÄ°R AÄ°LE ORTAMI"

Okuldaki ÅŸark kÃ¶ÅŸesi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n aile ortamÄ± gibi olduÄŸunu ifade eden 10â€™uncu sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Åževval YÄ±ldÄ±z, "BurasÄ± Ã§ok samimi ve sÄ±cak bir ortam. Burada kitap sÃ¶yleÅŸisi yapabiliyoruz, dinlenebiliyoruz, mÃ¼nazara etkinlikleri gibi etkinlikler de yapabiliyoruz. Burada Ã§iÄŸi kÃ¶fte yiyoruz, Ã§ay iÃ§ip muhabbet ediyoruz. BurasÄ± tam bir aile ortamÄ±" dedi.

Sivastaki bir lisede hayata geÃ§irildi: Ã–ÄŸrenciler derslerini bu ÅŸekilde iÅŸliyor | Tam bir aile ortamÄ±

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#Sivas#Lise#Åžark KöÅŸesi

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