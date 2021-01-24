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Haber Giriş: 24.01.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Sivas'ta zeminden yükselen yoğun duman yanardağı andırıyor

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Sivas'ta zeminden yükselen yoğun duman yanardağı andırıyor
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Sivas’ın Kangal ilçesinde zeminden yükseler yoğun duman yanar dağları andırsa da durum aslında hiç de görüldüğü gibi değil.

Sivas’ın Kangal ilçesinde şu günlerde zeminden yükselen yoğun duman, bilmeyenleri heyecanlandırıyor. Yoğun duman ilk kez görenler için yanardağa benzetilse de aslında durum hiç de görüldüğü gibi değil. Şaşkınlığa neden olan dumanın nedeni bölgede faaliyet gösteren termik santral. Kömürle çalışan santralin bacasından çıkan su buharı, -15 derecedeki hava ile buluşunca ortaya bu manzara çıkıyor. Zeminden başlayıp gök yüzüne yükselen yoğun beyaz duman kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.

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