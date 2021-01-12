MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta yüzlerce kaçak kol saati ve cüzdan ele geçirildi
GeriGündem Sivas'ta yüzlerce kaçak kol saati ve cüzdan ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Sivas'ta yüzlerce kaçak kol saati ve cüzdan ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta yüzlerce kaçak kol saati ve cüzdan ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 283 kol saati ve 391 cüzdan ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yürüttükleri soruşturmada, gümrük kaçağı kol saati ve cüzdan bulunduğu belirlenen adreste ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli marka ve özelliklerde gümrük kaçağı 283 kol saati ve 391 cüzdan ele geçirildi. Saat ve cüzdanlara el konulurken, 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle