×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta yürekleri ısıtan görüntü! Şefkatli polisler yaralı kartal yavrusuna sahip çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Yaralı Kartal Yavrusu#Polis
Sivasta yürekleri ısıtan görüntü Şefkatli polisler yaralı kartal yavrusuna sahip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 10:01

Hafik ilçesinde uçmakta zorlanan ve Hafik İlçe Emniyet Amirliği bahçesine düşen ve bitkin halde bulunan kartal yavrusuna polisler sahip çıktı. Yaralı kartal yavrusu görevli ekipleri gerekli bakımının ardından tekrar doğaya salınacak.

Haberin Devamı

Hafik İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde uçmakta zorluk çeken ve bitkin düşen bir kartal yavrusu gören polisler kuşu bir kafese koydu. Kartalı et ve su vererek besleyen polisler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İlçeye gelen DKMP ekipleri tarafından teslim alınan kartalın uzman veteriner hekimler tarafından yapılacak detaylı klinik muayene ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Sivasta yürekleri ısıtan görüntü Şefkatli polisler yaralı kartal yavrusuna sahip çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Hafik İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Akif Yılmaz, emniyet binası bahçesine yaralı bir kartalın düşmesi üzerine polislerin hayvanı koruma altına alarak 2 gün boyunca bakımını üstlendiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Duyarlı davranışlarından dolayı personeline teşekkür eden Yılmaz, "Yetkililer tarafından bize de bilgi verildi, hayvanın durumunun şu an için iyi olduğu iletildi. Göçmen bir kuş ve göçmen bir avcı olduğu bilgisi alındı. Personelimiz hafta sonu boyunca bu göçmen kuşu şefkatle misafir etti. Gerek yemi ve eti gerekse suyu olsun tüm bakımlarını arkadaşlarımız üstlendi. Bu şefkatli yaklaşımlarından dolayı mesai arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum." dedi.

Gözden KaçmasınAdanada LGS şampiyonu Şevvale ödülAdana'da LGS şampiyonu Şevval'e ödülHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınEv sahipleri dikkat Ev sizin olsa da buna hakkınız yok: Hapis cezası alabilirsinizEv sahipleri dikkat! Ev sizin olsa da buna hakkınız yok: Hapis cezası alabilirsinizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Yaralı Kartal Yavrusu#Polis

BAKMADAN GEÇME!