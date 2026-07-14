Sivas'ta yürekleri ısıtan görüntü! Şefkatli polisler yaralı kartal yavrusuna sahip çıktı

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Hafik İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde uçmakta zorluk çeken ve bitkin düşen bir kartal yavrusu gören polisler kuşu bir kafese koydu. Kartalı et ve su vererek besleyen polisler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İlçeye gelen DKMP ekipleri tarafından teslim alınan kartalın uzman veteriner hekimler tarafından yapılacak detaylı klinik muayene ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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Hafik İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Akif Yılmaz, emniyet binası bahçesine yaralı bir kartalın düşmesi üzerine polislerin hayvanı koruma altına alarak 2 gün boyunca bakımını üstlendiklerini söyledi.

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Duyarlı davranışlarından dolayı personeline teşekkür eden Yılmaz, "Yetkililer tarafından bize de bilgi verildi, hayvanın durumunun şu an için iyi olduğu iletildi. Göçmen bir kuş ve göçmen bir avcı olduğu bilgisi alındı. Personelimiz hafta sonu boyunca bu göçmen kuşu şefkatle misafir etti. Gerek yemi ve eti gerekse suyu olsun tüm bakımlarını arkadaşlarımız üstlendi. Bu şefkatli yaklaşımlarından dolayı mesai arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum." dedi.