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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

#Otobüs#Kaza#Sivas
Sivasta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü devrildi. Kazada 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas ve Gürün ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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