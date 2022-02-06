Sivas'ta yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Osmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil olduOsmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil oldu#Kapalı Maraş
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
Yenilgi sonrası Emre Belözoğlu, Pereira ve Ozan Tufan sözleri Suç Ali Koçun...Yenilgi sonrası Emre Belözoğlu, Pereira ve Ozan Tufan sözleri! 'Suç Ali Koç'un...'#Fenerbahçe - Başakşehir
Lucca’ya gece yarısı kurşunuLucca’ya gece yarısı kurşunu#Lucca
Çirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldıÇirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyinKraliçe Elizabeth varisini açıkladı! 'Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin'#Kraliçe Elizabeth
Feryat eden annenin sesini duyup koştu 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle...Feryat eden annenin sesini duyup koştu! 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle...#İstanbul
G.Sarayın kamp yaptığı otelde tepki çeken paylaşımlar Gönderildi...G.Saray'ın kamp yaptığı otelde tepki çeken paylaşımlar! Gönderildi...#Galatasaray
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Bitcoin (BTC)
Tüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldiTüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldi!#Rayan
Büyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalıBüyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı#Tayland
Sevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİSevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Sevgililer Günü
Turan Özdemirsiz gala... Son filmini göremediTuran Özdemir'siz gala... Son filmini göremedi#Turan Özdemir
Gökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum varGökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum var#Andreas Katsaniotis
Cardi B Türkiye’de olsa Muhteşem Yüzyılda ölen karakterler için helva da dağıtırdıCardi B Türkiye’de olsa Muhteşem Yüzyıl'da ölen karakterler için helva da dağıtırdı#Rihanna
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 yaralı

#Sivas#Gürün#Yolcu Otobüsü
Sivasta yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 04.00 sıralarında İncesu köyü mevkisinde meydana geldi. Buzlanan yolda Hakim Özkır'ın kontrolünden çıkan 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Kazada, otobüs içindeki 39 yolcudan Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivasta yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Gürün#Yolcu Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs