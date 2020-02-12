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Gündem
SİVAS (İHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Sivas’ta yoğun kar yağışı

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Sivas’ta yoğun kar yağışı

Sivas’ta etkisini arttıran yoğun kar yağışı ile şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Sivas’ta yoğun kar yağışı

Sivas’ta kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Zaman zaman tipi şeklinde gerçekleşen yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Şehir merkezinde adeta göz gözü görmedi. Yoğun kar yağışına rağmen dışarıya çıkıp yürümek zorunda kalanlar kapla kaplandı. İlginç görüntüler oluştu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Yağan karla birlikte hava sıcaklığı da arttı. Geçtiğimiz gün -30 derecelere kadar düşen hissedilir ısı gün içinde -10 dereceye kadar geriledi.

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