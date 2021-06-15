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AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Sivas'ta yine aynı kâbus can aldı

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Sivas'ta yine aynı kâbus can aldı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çatalkaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan H.S. (71) hayvanlar üzerinde bulunan keneyle temas etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan H.S, yakınları tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.

H.S, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören H.S, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan H.S'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.

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