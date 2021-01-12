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Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi

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Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi
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SİVAS'ta, saha taraması yapan Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerini doğal ortamlarında dronla havadan görüntüledi.

Sivasta yaban keçileri, dronla görüntülendi
Saha taramalarını sürdüren Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas kırsalında yaban keçileri ile karşılaştı. Sürü halinde gezen ve yiyecek aradığı sanılan yaban keçileri, havadan dronla görüntülendi. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler, ilgi çekti.

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