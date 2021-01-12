Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi

Saha taramalarını sürdüren Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas kırsalında yaban keçileri ile karşılaştı. Sürü halinde gezen ve yiyecek aradığı sanılan yaban keçileri, havadan dronla görüntülendi. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler, ilgi çekti.