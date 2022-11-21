Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

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Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla il merkezi ve ilçeler olmak üzere birçok noktaya fotokapan yerleştirildi.

Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirleniyor.

Fotokapanlara yansıyan görüntüler, kentte yaban hayatı çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü, ayı, kurt, vaşak, tavşan ve dağ keçilerinin görüntüleri yansıdı.

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Fotokapanı fark eden bazı hayvanlar ise tepki verdi. Bir ayının fotokapanı yerinden çıkardığı, bir dağ keçisinin ise yanına yaklaştığı görüldü.