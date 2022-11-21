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Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

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#Sivas#Fotokapan#Dağ Keçisi
Sivasta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 16:28

Sivas'ta yaban hayatının izlenmesi amacıyla ormanlara yerleştirilen fotokapanlara yaban domuzu sürüsü, ayı, kurt, vaşak, tavşan ve dağ keçilerinin görüntüleri yansıdı. Fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti.

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Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla il merkezi ve ilçeler olmak üzere birçok noktaya fotokapan yerleştirildi.

Sivasta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirleniyor.

Sivasta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Fotokapanlara yansıyan görüntüler, kentte yaban hayatı çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü, ayı, kurt, vaşak, tavşan ve dağ keçilerinin görüntüleri yansıdı.

Sivasta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

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Fotokapanı fark eden bazı hayvanlar ise tepki verdi. Bir ayının fotokapanı yerinden çıkardığı, bir dağ keçisinin ise yanına yaklaştığı görüldü.

Sivasta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Sivasta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Sivasta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

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#Sivas#Fotokapan#Dağ Keçisi

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