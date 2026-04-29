×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta vatandaş çöplükte gördüğüne inanamadı: Tam 128 parça...

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Tarihi Eser#Hurda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 15:13

Sivas'ta bir vatandaş çöplükten hurda toplarken 128 parçadan oluşan tarihi eserlerle ile karşılaştı. Vatandaşın, bulduğu tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haberin Devamı

Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada birçok tarihi olduğunu değerlendirdiği materyal gördü. Özdemir, çöplük içindeki hurdanın içinden topladığı onlarca tarihi eseri alarak durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi.

128 parçadan oluşan tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BAKMADAN GEÇME!