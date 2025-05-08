Sivas'ta vahşice katledilen kardeşlere acı veda! Katilin binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, önceki gün saat 00.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede meydana geldi. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsiye alındı.

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25 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik bir kamere görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'dan kente gelen ve cinayetler sonrası geri dönen Hüseyin S. olduğu tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonrasında cinayet şüphelisi Hüseyin S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelisi Hüseyin S., Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere kente getirildi.

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BİNADAN KAMUFLE ŞEKİLDE ÇIKTI

Hüseyin S.'nin, binaya girerken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin binadan çıkarken yüzüne ameliyat maskesi, bere ve gözlük taktığı, elinde ise plastik bir poşet bulunduğu görüldü.

BABALARI 5 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi. O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek'in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek'in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ifade edildi. Programa Uğur Şimşek'in Ankara'da en son birlikte görüldüğü şüpheli Hüseyin S.'nin de telefonla katıldığı ortaya çıktı.

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Dün hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Umutcan ve milli kayak sporcusu olduğu öğrenilen lise 10'uncu sınıf öğrencisi kardeşi Melisa Şimşek'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. İki kardeşin cenazesi katledildikleri evlerine sadece 500 metre uzaklıkta bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Cenazeye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, ailenin yakınları, Umutcan ve Melisa'nın arkadaşları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Çocukların annesi Ayşegül Şimşek ile yakınları ve Melisa'nın okul arkadaşları cemaatin arkasında saf tuttu. Ayşegül Şimşek'in yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu gözlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazeleri sıra mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

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ÇOCUKLARININ MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Defin sonrası anneleri Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü. Anne Şimşek, "Beni duyuyor musunuz? Oğlum, kızım duyuyor musunuz? Ben buradayım, bekleyin ben de geleceğim" diyerek ağladı. Ayşegül Şimşek'i yakınları teselli etti. Umutcan ve kardeşi Melisa'nın mezarının başına hem ortaokuldan hem de lisede birlikte eğitim gördükleri arkadaşlarının da olduğu görüldü.

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'HEDEF ANNEYDİ' İDDİASI

Öte yandan Umutcan ve kardeşi Melisa Şimşek'i Sivas'a gelerek oturdukları evde soğukkanlı bir şekilde boğazlarını keserek öldüren şüpheli Hüseyin S.'nin asıl hedefinin anneleri Ayşegül Şimşek olduğu iddia edildi. Şüphelinin, Uğur Şimşek ile ilgili gaiplik kararı aldırması nedeni ile aileye öfkeli olduğu, Uğur Şimşek'e verdiği iddia edilen borç paranın gaiplik kararı sonucu iptal olması nedeniyle bu eylemi yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Saat 17.00 sıralarında binaya giren Hüseyin S.'nin 2 kardeşin bulunduğu eve girmesinden sonra komşuların daireden bağırma sesleri duyulduğu, 5 saate yakın evde kalan şüphelinin, o sırada Yıldızeli ilçesinde bulunan annelerinin gelmesini beklediği, ancak saat ilerlediği için tedirgin olup evden çıktığı, anne Ayşegül Şimşek'in ise saat 00.00 sıralarında geldiğinde çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştığı tespit edildi. Anne Ayşegül Şimşek'in eve erken gelmesi halinde onu da öldürmeyi planlamış olabileceği öne sürüldü.

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ANKARA'DA SORGULANMIŞ

Şüpheli Hüseyin S.'nin, kaybolan Uğur Şimşek ile ilgili yapılan yayınlar sonrasında Ankara'da birkaç kez polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulandığı, herhangi bir bulguya rastlanmaması, Uğur Şimşek'in kaybolması ile ilgisi olmadığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin, katlettiği çocukların babası Uğur Şimşek'i de borç meselesi yüzünden öldürmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Olay, şüphelinin vereceği ifadeyle netlik kazanacak.

UMUTCAN YURT DIŞINA GİDECEKTİ

Samet Zeytin, dil kursundan arkadaşı olan Umutcan Şimşek'in Almanya'ya gitme planı yaptığını belirterek, "Almanya sürecimiz vardı. İstanbul'da beraber sınava girdik. Hatta ekip buna da beraber girmiştik Almanca kursuna. Sertifikalarımızı aldık. Umutcan Alman Ticaret Odası'na başvuru yaptı. Daha önce çocukluğunda İsviçre'de yaşamış, Zaman zaman bazı yerlerde garsonluk yapıyordu ama son dönemlerde zaten fabrikada çalışıyordu vardiyalı olarak. Yani yaptığı iş buydu. Onun dışında yani gerçekten çok başarılı, çok temiz, çok güler yüzlüydü. Allah rahmet eylesin. Yurt dışı planları vardı. Çok güzel bir kariyer planları vardı. Nasip olmadı. Çok eğlenceli, çok sempatik yani görenlerin böyle hani sürekli gelir, sarılır ederdi" diye konuştu.

'ÇOK KÖTÜ HİSSETTİK'

Kongre Lisesi 10'uncu sınıfta okuyan Melisa Şimşek'in okul arkadaşı Esmanur Tirit ise "Hayalleri vardı. Kayakçıydı. Derslerinde de çok başarılıydı. Yazık oldu. Çok üzgünüz. En son olaydan önceki gün görüşmüştük. Yani bu olay yaşanmadan önceki gün gördüm. Duyunca yıkıldık, çok kötüydü. Bir insanın böyle bir duyguyu yaşaması çok kötü. Umarım son bulsa böyle şeyler ama artık neyi bekliyoruz bunlara bir dur demek için bilmiyorum. Çok kötü hissettik. İnanamadık böyle bir olayın yaşanmasına. Dün gördüğünüz insanın böyle bir haber alması çok kötü. Kelimeler yetmez ki bunu anlatmaya" ifadelerini kullandı.

BİNAYA GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrasında Ankara'da yakalanarak sorgulanmak üzere Sivas'a getirilen şüpheli Hüseyin S.'nin, Umutcan ve Melisa Şimşek'i öldürmek için Kılavuz Mahallesi'ndeki İdil Apartmanı'na giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.