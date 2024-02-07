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Sivas'ta uyumak için girdiği TIR'ında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Tır#Kalp Krizi
Sivasta uyumak için girdiği TIRında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 11:31

Sivas'ta Cafer Demir (61), uyumak için girdiği TIR'ında ölü bulundu. Cafer Demir'in kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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Olay, Organize Sanayi Bölgesi 9'uncu Sokak’ta meydana geldi. Mersin'den Sivas'a, dün mobilya nakliyesi için gelen Cafer Demir akşam saatlerinde kullandığı TIR'ı fabrika önüne park ederek dinlenmeye çekildi. Fabrika çalışanları, mobilya yüklemesi için saat 09.00 sıralarında TIR'daki Demir'i uyandırmak istedi. Demir, dışarıdakilere cevap vermeyince polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, TIR'ın camını kırarak kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cafer Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Cafer Demir'in kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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#Sivas#Tır#Kalp Krizi

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