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Sivas’ta uçuruma devrilen minibüste ölenler toprağa verildi: Anne ve kızı yan yana defnedildi

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#Sivas Trafik Kazası#Funda Durhan#Erva Durhan
Sivas’ta uçuruma devrilen minibüste ölenler toprağa verildi: Anne ve kızı yan yana defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 14:08

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün uçuruma devrildiği kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Kazada can veren anne Funda Durhan ile 10 yaşındaki kızı Erva Durhan gözyaşları arasında yan yana toprağa verilirken, 4'ü ağır 10 yaralının hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

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Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas’tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu Hayati Aras’ın (55) kontrolünü yitirdiği 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, bariyerlere çarptı ardından uçuruma devrildi. Kazada minibüsteki yolculardan Funda Durhan (38), kızı Erva Durhan (10), Dilek Özcan (45) ve Hikmet Cengiz hayatını kaybetti.

Sivas’ta uçuruma devrilen minibüste ölenler toprağa verildi: Anne ve kızı yan yana defnedildi

ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanı anne Funda ve kızı Erva Durhan için kent merkezindeki Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

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Sivas’ta uçuruma devrilen minibüste ölenler toprağa verildi: Anne ve kızı yan yana defnedildi

Anne ve kızı, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana defnedildi Aynı kazada can veren Dilek Özcan Suşehri ilçesinde, Hikmet Cengiz ise Akıncılar ilçesinde toprağa verildi.

Sivas’ta uçuruma devrilen minibüste ölenler toprağa verildi: Anne ve kızı yan yana defnedildi

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan 4'ü ağır 10 yaralının ise hastanelerdeki tedavilerine devam ediliyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Sivas Trafik Kazası#Funda Durhan#Erva Durhan

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