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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Sivas'ta traktör devrildi: 3 yaralı

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Sivas'ta traktör devrildi: 3 yaralı
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SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydan gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara yolu Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldızeli ilçesinin Bedel köyüne giden Ali Yapar yönetiminde olan, römorkunda çatı yapımı için kullanılan çelik panel yüklü 58 ACD 155 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörden ayrılan römork, yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Traktör sürücüsü Ali Yapar ile römorkta bulunan Ramazan ve Yusuf Yapar, kazada yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yapar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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