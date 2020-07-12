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Uğur YİĞİT- Mert Taha VAROL/SİVAS
Haber Giriş: 12.07.2020 - 01:46,Son Güncelleme:

Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

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Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
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SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burak Bakan yönetimindeki 58 NS 180 plakalı otomobil ile Resul Aktaş'ın kullandığı 33 VJB 58 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Aktaş'ın otomobili kaldırımda yürüyen Ayşe Himyeri'ye çarptı. Kazada sürücülerden Bakan ile yaya Himyeri yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Burak Bakan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivasta trafik kazası: 1i ağır 2 yaralı

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