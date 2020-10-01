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SİVAS (İHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Sivas'ta tır devrildi: 1 yaralı

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Sivas'ta tır devrildi: 1 yaralı
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Sivas’ta tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu Kovalı kavşağında meydana geldi. A.E. idaresindeki 04 D 5954 plakalı kalorifer kazanı yüklü tır, kavşağı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafikte önlem alarak, yakıt dökülen yolun temizlenmesi için durumu karayolları ekiplerine bildirdi. Karayolları ekiplerinin yolda yaptığı temizleme sonrası tırın çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.
Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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