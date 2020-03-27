Sivas'ta terminale gelen yolcuların ateşi ölçülüyor

Sivas Belediyesi, kentte koronavirüse karşı ek tedbirler uygulamaya devam ediyor. Bu çerçevede Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde giriş ve çıkışlar tek kapıdan sağlanmaya başlandı. Terminale gelen yolcuların ateşi ise belediye görevlileri tarafından dijital cihazlarla ölçülüyor. Koronavirüsün belirtilerinden biri olan yüksek ateş durumuna rastlanması durumunda ise sağlık ekiplerine haber veriliyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaptığı açıklamada, "Terminalde temin ettiğimiz ateş ölçerlerle Sivas'a gelen tüm yolcuların terminalden şehre dağılmadan önce ateşini ölçeceğiz. Emniyet, Sağlık Müdürlüğü ve Belediyemiz koordinesinde tehlike sınırını aşan vaka olursa kolluk kuvvetlerimiz aracılığıyla hastanın hastaneye sevkini sağlayacağız. Buradaki amacımız şehrimizde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek" dedi.