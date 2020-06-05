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Gündem
Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 05.06.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Sivas'ta, sosyal mesafeli cuma namazına yoğun katılım

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Sivas'ta, sosyal mesafeli cuma namazına yoğun katılım
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SİVAS'ta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre durdurulduktan sonra geçen hafta yeniden başlanan cemaatle ibadet kapsamında bu hafta kılınan cuma namazına da yoğun katılım gerçekleşti.

Sivas Valiliği tarafından belirlenen 110 camide, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Tarihi Kent Meydanı'ndaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli Medreselerinin bir arada bulunduğu alanda gerçekleştirilen cuma namazına Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü de katıldı. Havanın da uygun olması ile sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde binlerce kişi cuma namazını kıldı.

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