Sivas'ta son koronavirüs hastası da taburcu edildi

Sivas Numune Hastanesi'ne koronavirüsün ilk başladığı yıldan itibaren pandemi servisi olarak kullanılan ÇAGEM son günlerde tamamen boşaldı. Kentte 1 hafta önce koronavirüse yakalanan KOAH hastası Nihat Batur (76), merkezde tedavi altına alındı. Batur, 6 günlük tedavinin ardından bugün taburcu oldu. Pandemi servisinde yatarak tedavi gören son hasta olarak kayıtlara geçen Batur, ambulansla evine götürüldü.
Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇAGEM Sorumlusu Uzman Dr. Rağıp Sarıismailoğlu, "2 yıl boyunca sağlık çalışanları başta olmak üzere çok zorlu süreçlerden geçtik. Büyük bir özveriyle ve anlayışla halkımız pandemiye yaklaştı. Ama çok yorulduk. Bugün de inşallah Sivas ve hastanemiz için son hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte bu kötü günleri geride bırakıp, tekrar yaşamamayı tüm dünya ile birlikte ümit ediyoruz. Biz ilk hastayı kabul ederken de merkez olarak buradaydık, son hastayı taburcu ederken de Covid ekibi olarak buradayız. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Aşı dozlarımızı tamamlayalım. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşamayalım" dedi.