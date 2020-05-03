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AA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 21:38,Son Güncelleme:

Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadı

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Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadı
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Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin, paylaşımında kentin boş sokaklarında çekilen video klip de yer aldı. "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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