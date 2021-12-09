Sivas'ta sokak ortasında eski eş dehşeti

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Olay saat 17.00 sıralarında Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı. Vucudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Müzeyyen B. ise ambulansla Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Müzeyyen B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



ESKİ KOCA İSTANBUL’DAN GELMİŞ



Üç çocukları bulunan çiftin bir yıl önce boşandıkları ve evliliklerinden üç çocukları olduğu öğrenildi. İddiaya göre, M.B.'nin Necmettin G. tarafından sürekli tehdit edildiği, M.B.’nin bu nedenle koruma talebinde bulunduğu ileri sürüldü. M.B.’nin olay günü sığınmak için İlçe Jandarma Komutanlığına gittiği, ancak binaya kısa bir mesafe kala olayın gerçekleştiği anlaşıldı.



Necmettin G. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.