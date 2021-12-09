Sivas'ta sokak ortasında eski eş dehşeti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
İlk açıklama geldi Asgari ücrette önemli toplantıİlk açıklama geldi! Asgari ücrette önemli toplantı#Asgari Ücret
Biden geri adım attı, NATO şokta Putine eşi görülmemiş taviz...Biden geri adım attı, NATO şokta! Putin'e eşi görülmemiş taviz...#ABD
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları#MTV
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Canlı canlı yaktılar Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıCanlı canlı yaktılar! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı#Myanmar
Film gibi operasyon... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi operasyon... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
Altın Kelebekte ne oldu Tam da bunları sağladığı için...Altın Kelebek'te ne oldu? Tam da bunları sağladığı için...#Altın Kelebek
Dünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adımDünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adım!#Yeni Zelanda
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndüTercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü!#Galatasaray
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji illeri tek tek sıraladıKuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı#Meteoroloji
Özür yetmedi Skandal video istifa getirdiÖzür yetmedi! Skandal video istifa getirdi #İngiltere
Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktıMankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı?#Kate Middleton
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafıEski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafı!#Estetikli Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta sokak ortasında eski eş dehşeti

#Sivas#Kadına Şiddet#Polis
Sivasta sokak ortasında eski eş dehşeti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Müzeyyen B. (35), eski eşi Necmettin G. tarafından cadde ortasında bıçakla yaralandı. Müzeyyen B. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Necmettin G. ise gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay saat 17.00 sıralarında Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı. Vucudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Müzeyyen B. ise ambulansla Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Müzeyyen B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ESKİ KOCA İSTANBUL’DAN GELMİŞ

Üç çocukları bulunan çiftin bir yıl önce boşandıkları ve evliliklerinden üç çocukları olduğu öğrenildi. İddiaya göre, M.B.'nin Necmettin G. tarafından sürekli tehdit edildiği, M.B.’nin bu nedenle koruma talebinde bulunduğu ileri sürüldü. M.B.’nin olay günü sığınmak için İlçe Jandarma Komutanlığına gittiği, ancak binaya kısa bir mesafe kala olayın gerçekleştiği anlaşıldı.

Necmettin G. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gözden Kaçmasın

Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendiReza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendiHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Kadına Şiddet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...

Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'

#Dermatoloji