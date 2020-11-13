MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta soğuk hava etkili oluyor
GeriGündem Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta hava sıcaklığı sabah saatlerinde, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Araçların camları buz tuttu.

Sivasta soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta kent genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde, sabahın ilk saatlerinde meteoroloji verilerine göre ısı, sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı araçların ise camları buz tuttu. Sürücüler araçlarının camlarındaki buzları kazıdı. Kent sakinleri, soğuk havaların bu aylarda etkili olmaya başladığını belirtti. Soğuk havanın etkisi ile kent merkezindeki yaya yoğunluğunun da azaldığı görüldü. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle