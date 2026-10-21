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Sivas'ta sobadan sızan gazdan 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altına alındı

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#Sivas Haberleri#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Yıldırlıze Köyü
Sivasta sobadan sızan gazdan 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 20:58

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

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Yıldızeli ilçesi Yukarıekecek köyünde yaşayan Halil Soytürk (65) ile eşi Narin Soytürk'ten (57) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Soytürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi, baygın halde bulunan eşi Narin Soytürk'ü ise hastaneye kaldırdı.

Halil Soytürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

 

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#Sivas Haberleri#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Yıldırlıze Köyü

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