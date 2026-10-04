Sivas’ta sınava geç kalan kadın aday okul bahçesini birbirine kattı: Bu benim son şansımdı

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KPSS Ön Lisans heyecanı Sivas’ta da yaşandı. Memurluk hayali kuran binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonların yolunu tuttu. Sınav salonlarının kapılarının açılması ile adaylar, görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava girecekleri salona alındı. Bazı adaylar sınava koşarak yetişti.

İÇERİ ALINMAYINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tuzlugöl Mahallesi’nde bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu’nda sınav kuralları gereği adayların saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacağı duyurulan oturum için kapılar tam zamanında kapatıldı. Kapıların kapanmasından yaklaşık 1 dakika sonra eşiyle okula gelen bir kadın aday, koşarak yetişmeye çalıştı ancak içeri alınmadı. Birkaç kez kapıya yönelen kadın aday, olumsuz yanıt alınca sinir krizi geçirdi. Elindeki sınav evrakı ile su şişesini fırlatan kadın aday, önce kendisini sınava almayan görevlilere, ardından geç kaldığı gerekçesiyle eşine tepki gösterdi.

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POLİS EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

Okul binası girişinde görevli polis memurları, sakinleştirmekte güçlük çektikleri kadını kapı önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Okul bahçesinde "Bu benim son şansımdı" diyen kadın aday, sınav merkezine gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

GEÇ KALAN ADAYDAN 'TRAFİK' TEPKİSİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava girecek bir aday ise görevlilerin kapıyı kapatmasının ardından sınav salonuna geldi. 1 dakika geç kalan aday, sınava alınmadı. Trafik nedeniyle geciktiğini söyleyen aday, duruma tepki gösterdi.