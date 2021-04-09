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Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Sivas’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

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Sivas’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

SİVAS'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas’ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Yangın, saat 06.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda çıktı. Reşat Altun yönetimindeki 34 JV 6229 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü Altun, aracı park ederek, indi. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu da araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

 

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