MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta sel suları otomobili sürükledi
GeriGündem Sivas'ta sel suları otomobili sürükledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Sivas'ta sel suları otomobili sürükledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas'ın Gölova ilçesinde sel suları bir otomobili sürükledi, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

Geçtiğimiz gün ilçede etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi. Aşağı Cami Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde oluşan sel suları çöp konteyneri, ağaç kalaslar ve bir otomobili sürükledi. O anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan bir market çalışanlarının iş yerine su girmemesi için çabalaması dikkat çekti.

Sivasta sel suları otomobili sürükledi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle