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Sivas'ta sayı 8'e yükseldi! Kene kabusu devam ediyor

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#Sivas#Kene#KKKA Vakaları
Sivasta sayı 8e yükseldi Kene kabusu devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 09:21

Sivas’ta kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 67 yaşındaki K.M hayatını kaybetti. Sivas’ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M’ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi yaşlı kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sivasta sayı 8e yükseldi Kene kabusu devam ediyor

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8 OLDU

Yaklaşık 1 aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi.

Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.

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#Sivas#Kene#KKKA Vakaları

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