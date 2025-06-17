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Sivas'ta sayı 7'e yükseldi! Kene kabusu devam ediyor

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#Sivas#Kene#KKKA Vakaları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 09:21

Sivas’ta kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 7 çocuk sahibi Köpük Meral (65), hayatını kaybetti. Sivas’ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 7’e yükseldi.

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Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Köpük Meral, 35 gün önce köyünde yüksek ateş rahatsızlığıyla Gölova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Meral, bir süre sonra rahatsızlığı artınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivasta sayı 7e yükseldi Kene kabusu devam ediyor

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7 OLDU

Burada yaklaşık 1 aydır KKKA teşhisiyle tedavi gören Meral, hayatını kaybetti. Bu sabah ailesine teslim edilen Meral'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Sivasta sayı 7e yükseldi Kene kabusu devam ediyor

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Kent genelinde bu yıl KKKA tedavisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

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EN ÇOK VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Sivas'ta son 5 yıl içerisinde görülen vaka sayıları hakkında bilgilendirmede bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "2021'de 224 vaka varken, 2022'de bu sayı 210 olarak gerçekleşmiş. 2023'te ise vaka sayısının 83 olduğunu görüyoruz. 2024'teki vaka sayısı da 65 olmuştur. 2025 yılı 5,5 aylık dönemde ise toplam vaka sayımız 39'dur. Vaka sayılarının ilçelere göre dağılımına baktığımızda ise en çok vakanın Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerimiz ile buralara yakın köylerde olduğunu görüyoruz. Vefat sayıları da buna paralellik göstermektedir" diye konuştu.

Vali Şimşek, "Vefat eden vatandaşlarımızın kene tutunum öykülerine baktığımızda, neredeyse tamamının kırsalda meydana geldiğini görüyoruz. Vakaya yakalanan kişilerin genellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıkları görülüyor. Diğer vakaların bölgesel dağılımı incelendiğinde ise yoğunluğun kuzey ilçelerimizde toplandığı dikkat çekmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, yüksek riskli tüm ilçe ve köylerimizi kapsayacak şekilde hayvanlara yönelik kene ilaçlaması çalışmaları devam ederken, bir taraftan da köylerimize kene ilacı dağıtılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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#Sivas#Kene#KKKA Vakaları

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