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Sivas'ta şaşırtan görüntü! Helikopter akaryakıt istasyonuna indi, yakıt aldı

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#Sivas#Koyulhisar#Helikopter
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 10:59

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesine iniş yapan helikopter şaşkınlığa neden oldu, petrol istasyonunda bulunan bir tankerden yakıt alan helikopter sosyal medyada da gündem oldu.

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı. Bu anlar istasyonun güvenlik kameraları ile kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşılsa da durum aslında görülenden biraz farklıydı.

İlçede şaşkınlığa neden olan helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi. Helikopterin planlı olarak istasyona iniş yaparak özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.

“İLK DEFA BAŞIMIZA BÖYLE BİR ŞEY GELİYOR”

Akaryakıt istasyonu çalışanlarından Çetin Meletli, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, “Yüksek gerilim hatlarını kontrol eden helikopter acil iniş yapmak istedi. Bizimde sahanın müsait olduğunu görünce yaktı ikmali için bizim sahayı tercih etti. Bizden izin alarak geldiler. Acil olarak indiler. Memleketimizde de ilk defa böyle bir şey oluyor. Sanayi esnafı heyecanla izledi. Helikopter fazla beklemedi. Yakıt ikmalini yapıp sonra görevine devam etti. İlk defa başımıza geliyor. Şok içinde izledik. Bize de güzel bir anı oldu” dedi.

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Sivasta şaşırtan görüntü Helikopter akaryakıt istasyonuna indi, yakıt aldı

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#Sivas#Koyulhisar#Helikopter

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