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AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 01:56 | Son Güncelleme:

Sivas'ta sanayi sitesinde korkutan yangın

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Sivas'ta sanayi sitesinde korkutan yangın
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Sivas'ta sanayi sitesinde çıkan yangında 3 dükkanda hasar meydana geldi.

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde bir PVC üretimi yapan dükkanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle mutfak dolabı imalatı yapılan iki dükkanın çatısına sıçradı.

Duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yerlerinde hasar oluşan yangında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahale etti.

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