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Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını

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Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını

SİVAS'ta, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde, bitişik 40 dükkanın bulunduğu sitenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde, bitişik 40 dükkanın bulunduğu A Sitesi'nin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Sivas Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettiği yangını söndürdü. Yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivasta, sanayi sitesinde çatı yangını

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