Sivas'ta, sanayi sitesinde çatı yangını

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde, bitişik 40 dükkanın bulunduğu A Sitesi'nin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Sivas Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettiği yangını söndürdü. Yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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