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Sivas'ta 'sağanak' bilançosu: 3 bin 914 dekarlık alan zarar gördü

#Sağanak#Bilanço#Sivas

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası 3 bin 914 dekarlık ekili alanda zarar meydana geldiği tespit edildi.  

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Gemerek'te etkili olan sağanak, özellikle ekili tarım arazilerini vurdu. İlçe merkezi başta olmak Hacıyusuf, Tatlıpınar, Cesurlar, Durgunsu köylerinde birçok tarım arazisi, sular altında kaldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bölgede zarar tespit çalışması başlatıldı. Şimdiye kadar 114 kişiye ait 264 parsel üzerine toplam 3 bin 914 dekar arazi için zarar tespit başvurusu alındı.

Sivasta sağanak bilançosu: 3 bin 914 dekarlık alan zarar gördü

İncelemelerde, 589 dekar alanda yüzde 100 hasar oluştuğu, kalan kısımlarda ise daha düşük zarar meydana geldiği belirlendi. Bölgedeki tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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#Sağanak#Bilanço#Sivas

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