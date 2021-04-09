SİVAS (AA)
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Sivas'ta reklam tabelası üzerine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin çarptığı reklam tabelası aracın üzerine devrildi, kazada iki kişi yaralandı.
İ.G. (21) idaresindeki 06 HC 243 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Haralar mevkisinde yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalan otomobilin sürücüsü İ.G. ile araçta bulunan A.E. (72) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
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