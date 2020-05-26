MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta park halindeki kamyonet yandı
GeriGündem Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta, park halindeyken yanmaya başlayan kamyonetteki alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hurdaya dönen araç, kullanılamaz hale geldi.

Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta, boş arsada park halinde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonette dün gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası hurdaya dönen araç, kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanma anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle