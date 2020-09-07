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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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SİVAS'ta, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Alibaba Mahallesi Çayboyu mevkisinde meydana geldi. Sibel Karacak yönetimindeki 34 DCL 732 plakalı otomobil ile Muhsin Temiz'in (25) kullandığı 06 VND 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan, aynı aileden Doğukan, Sevim (61), Süleyman (66) ve Şeyma (20) Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhsin Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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