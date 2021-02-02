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Gündem
Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Sızır beldesi yakınlarında meydana geldi. Zeki Taşdemir yönetimindeki 66 ED 877 otomobil, belde yolunda Soner Şahin'in kullandığı 58 FP 838 otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile 58 FP 838 plakalı otomobildeki Ceyhan İlhan yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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