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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

#Sivas#Trafik Kazası#KAZA
Sivasta otomobiller çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Sivas'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Arife Kayer (61) hayatını kaybetti, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolunda Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Emirhan Altay (19) yönetimindeki otomobil ile Selver Soysal'ın (32) kullandığı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Sivasta otomobiller çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Kazada sürücülerle araçlardaki Bahattin Sancar (22), Enes Altay (18), Kadriye Şahin (44), Osman Kayer (68) ve Arife Kayer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sivas#Trafik Kazası#KAZA

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