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Uğur YİĞİT (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin çarptığı Hayati Saraç (50) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. U.K. (31) yönetimindeki 58 YC 870 plakalı otomobil, yolda yürüyen Hayati Saraç'a çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Saraç, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Saraç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.K., polis tarafından gözaltına alındı.

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