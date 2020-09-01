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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Sivas'ta otomobilde 102 adet sikke ele geçirildi

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Sivas'ta otomobilde 102 adet sikke ele geçirildi
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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 102 adet sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye satmak için tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine D-100 karayolunda, içerisinde C.D. (37) ve E.Y. (32) isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurdu. Şahısların üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 adet ok başı, 1 adet yüzük, 1 adet tas, 1 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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