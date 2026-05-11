×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas’ta otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Kaz#AFAD
Sivas’ta otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 01:39

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpıp, şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza saat 23.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Söğütçük köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla ilçesi istikametinden Sivas kent merkezi yönüne gelen Alparslan Kelkit (34) yönetimindeki 58 ND 936 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hasan Karapınar (57) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Rukiye Karapınar (53), Yusuf Talha Karapınar (14) ve Rabia Sümeyye Karapınar Kelkit (30) yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Kaz#AFAD

BAKMADAN GEÇME!