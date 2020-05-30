Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gürün ilçesine bağlı Ziyarettepe mevkisinde meydana geldi. Deniz Tan (33) yönetimindeki 34 CNK 799 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Tan ile beraberinde bulunan Osman Tan (57), Hüseyin Tan (32) ve Hanım Tan (51) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.