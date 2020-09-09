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SİVAS (AA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

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Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Namık Kemal Kızıleniş yönetimindeki 53 EC 365 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Altınyayla kavşağında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Merve, Melike, Miray, Sakine Kızıleniş ve Veysel Yaşar yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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