SİVAS (AA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:19,
Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Garibe Yıldırım (27) yönetimindeki 34 JB 4273 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya karayolunun Güneş köyü yol ayrımı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet Usama (18), Elvan (6), Elif (1) ve Seyithan Yıldırım (31) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle