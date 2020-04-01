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SİVAS (AA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

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Sivas'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Garibe Yıldırım (27) yönetimindeki 34 JB 4273 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya karayolunun Güneş köyü yol ayrımı mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet Usama (18), Elvan (6), Elif (1) ve Seyithan Yıldırım (31) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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